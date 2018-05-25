- Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTH) Isparta İl Müdürlüğü, kentte bulunan 4 bin 427 gıda işletmesinde Ramazan ayı nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.GTH Isparta İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ekmek ve pide fırınları, unlu mamul, baklava, pasta, şekerli mamul üreten ve satan işyerleri ve tabldot yemek üreten işyerlerinde denetimleri yoğunlaştırdı. Kent merkezinde 2 bin 297, ilçelerde 2 bin 130 olmak üzere, toplam 4 bin 427 gıda işletmesinin bulunduğu Isparta’da, 2017 yılında toplam 7 bin 634 denetim gerçekleştirildiği kaydedildi. GTH İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yapılan denetimlerde kontrol görevlilerimizce gıda işletmelerinin işletme kayıt/onay belgeleri, işletme, personel ve alet ekipman hijyen şartları, gıdaların muhafaza koşulları, etiket bilgileri ile ürünlerin son kullanım tarihleri gibi kontrol edilmekte, mevzuata uygunsuz durumlarda gerekli yasal işlem yapılmaktadır. Tüketicilerimizin gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve gıdaların tüketim sürecinde ürün etiketinde belirtilen muhafaza koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir” denildi.“İlimizde gıda güvenilirliği ancak tüketicilerimizin de katılımları ile sağlanacaktır” denilen açıklama ise şöyle devam etti; “Tüketicilerimiz herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için Bakanlığımız Alo 174 Gıda Hattına veya dilekçe yoluyla Müdürlüğümüze şikayet hakkını kullanmaları gıda güvenilirliğinin sağlanmasında ve gıda denetimlerinin etkinliğinin artmasında büyük önem arz etmektedir. İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın en önemli görev ve sorumluluklarından olan gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edecektir.”İHA