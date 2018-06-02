Yerli otomobil ile ilgili flaş gelişme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin CEO'sunun Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıklanmasının ardından bugün de üretilecek otomobil için kurulan şirketin pay dağılım oranları açıklandı.



Türkiye'nin Otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 oldu.



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.



Şirket ortakları Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerini de yayımlamaya başladı. Turkcell, Anadolu Grubu ve Vestel, gönderdikleri açıklamada



"2 Kasım 2017 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimizin tarafı olduğu Ortak Girişim Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulması planlanan "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş."ne %19 oranında pay ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 31.05.2018 tarihinde Pay Sahipleri Sözleşmesi ve Esas Sözleşme imzalanmıştır. Gerekli prosedürleri takiben şirket kuruluşu tamamlanacaktır." dedi.



TASARIM VE MÜHENDİSLİK ADIMLARI ATILIYOR



Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Tasarım sürecinde önemli yerli ve uluslararası isimlerin desteği alındı. Tasarımın, 2019 sonunda çıkarılacak prototip araçla halkın beğenisine sunulması hedefleniyor.



Türkiye'nin Otomobili, geleceğin teknolojileri üzerine inşa edilerek, aracın teknik özellikleri çağın tüm gereksinimlerini karşılayacak.



Yeni nesil araçların temelini oluşturacak olan platformun çalışmalarına başlandı ve platform özellikleri çağın önemli teknolojileri olan elektrikli, bağlantılı ve otonom sürüş özellikleri göz önünde bulundurularak belirlendi.



Bundan sonraki süreçte, şirket için kilit diğer pozisyonlar doldurulacak, şirket içi yapılar oluşturulmaya başlanacak, mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verilecek.



ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI



Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star televizyonlarının ortak yayınında soruları yanıtlamıştı. Merak edilen konular arasında yer alan yerli otomobil hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş'la yola çıkıyoruz' ifadesinde bulunmuştu.