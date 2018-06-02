Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin CEO'su olarak Mehmet Gürcan Karakaş'ın adını verdi. Yerli otomobil CEO'su Gürcan Karakaş'tan bugün ilk açıklama geldi.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş da projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirtti.Karakaş, son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:"Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak."