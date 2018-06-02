Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta mitinginde sahneye çıkararak yakından ilgilendiği ve "24 Haziran'a kadar çok çalışacak mısın?" dediği 4 yaşındaki İlayda Aasever, babasıyla birlikte bankaya giderek kumbarasındaki tüm parasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek için kullandı. Küçük İlayda, “Tayyip dedemi çok seviyorum, para gönderdim” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta mitinginde "24 Haziran'a kadar çok çalışacak mısın?" dediği 4 yaşındaki İlayda Atasever, dün babası Ömer Atasever ile birlikte Gelendost Ziraat Bankası’na giderek kumbarasını açtı. Yaklaşık 2 aydan bu yana kumbarasında 32 lira biriktiren küçük İlayda, o parayı 24 Haziran Seçimleri’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için kullandı.Bankada babasıyla kumbarasını açtıktan sonra vezne görevlisine teslim eden İlayda, “Tayyip dedemi çok seviyorum, para gönderdim.”Isparta’nın Gelendost ilçesinde İlayda’nın bankada olduğu dakikalarda, 9 yaşındaki Hayrunnisa Kıyak da babası Ahmet Kıyak ile Bankaya gelerek, biriktirdiği 38 lira tutarındaki parasını Erdoğan’a destek için yatırdı.9 yaşındaki Hayrunnisa, “Ben bu kumbaranın içinde kaç lira var bilmiyorum. Bu paraları Tayyip dedem için biriktirdim. Şimdi bunu buradaki abilere vereceğim. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, ona bağışta bulunacağım. Onu çok seviyoruz, ona canımız feda” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta’da Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte gerçekleştirdiği mitingde, babasıyla alana gelen çocuklardan İlayda Atasever’i sahneye çıkarmış, kendisine verdiği çiçeği kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, minik İlayda ile yakından ilgilenerek, onu öptükten sonra oyuncak bebek hediye ederek, "24 Haziran'a kadar çok çalışacak mısın?" şeklinde bir soru yöneltmişti.İHA