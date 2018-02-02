Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi

Yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısı, TBMM'ye sevk edildi.

Meclis'e sevk edilen 'TorbaYasa'ya göre;

- 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor.

- Bireysel Emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar arttırılacak.

- Maden kazasında ölenlerin ailelerine devlete 1 kadro verilecek.

- 5 bin ilave öğretmen alınacak.

- Kaçak madencilik yapanlara hapis cezası verilecek.

- Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.

- Terörle mücadelede ölenlerin yakınlarına devlette 2 kadro verilecek.

- İstihdam artışı için teşvik verilecek.

- Çeyiz desteği için devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

- Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e çıkarılıyor.