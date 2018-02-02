

- Isparta’da FETÖ’den ihraç edilen komisere, komiserlik sınavı gözaltısı

- Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Isparta’da ihraç edilen komiser gözaltına alındı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında, FETÖ’nün 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularını çalarak dağıttığı öne sürülen eski komiser Isparta'da gözaltına alınarak Ankara’ya sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılında polislikten komiserliğe geçiş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, yazılı sınav öncesinde sorulara erişip dağıttığının tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli, 27 ilde gözaltı kararı verilen 40 şüpheli arasında daha önce Isparta’da çalışırken görevinden ihraç edilen komiser A.K. da yer aldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K.'nın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.



ISPARTA (İHA)

