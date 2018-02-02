Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Isparta’da organları bağışlanan kadın 3 hastaya umut oldu

Isparta’da yaklaşık bir hafta önce rahatsızlığı dolayısıyla hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Isparta’da organları bağışlanan kadın 3 hastaya umut oldu
ISPARTA 0
böcüzade

  - Isparta’da organları bağışlanan kadın 3 hastaya umut oldu  
  - İki böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara ulaştırılacak

Isparta’da yaklaşık bir hafta önce rahatsızlığı dolayısıyla hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu. Organları bağışlanan kadının babası "Ölünce mezarda çürüyeceğine organlarını bağışlasın. Şimdi 3 kişi kızımın organlarıyla yaşayacak. Kimisi günah diyor, kimisi sevap diyor. Bunun günahı nerede?" dedi.  
  Isparta’da 25 Ocak’ta rahatsızlığı dolayısıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gelen Serap Vural, bir süre tedavi gördükten sonra hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Bağış Birimi’ne başvuran Serap Vural'ın ailesi, kendisinin de ölümünden önce bu yönde kararının olduğunu beyanla organlarını bağışladı.
  
  Operasyonu SDÜ Organ Nakil Merkezi yaptı
  Hastanede yapılan testler sonucunda Serap Vural'ın bağışa uygun olduğu tespit edilen 2 böbreği ve bir karaciğeri, SDÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi tarafından alındı. Serap Vural'ın bir böbreği, aynı hastanede nakil bekleyen başka bir hastaya nakledilirken, diğer böbreği ve karaciğerinin de Antalya’ya gönderildiği belirtildi.
  
  "Kızımın organlarıyla 3 kişi yaşayacak"
  Serap Vural'ın rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye geldiğini dile getiren baba Ahmet Vural, "Ölmeden önce kendisi de organlarının bağışlanmasını söylemiş. Söylemiş veya söylememiş, biz de zaten gerekeni yapardık. Kızımın organları, gereken yerlere ulaşsın, insanların iyiliği için kullanılsın, bir dua ederler. Herkes organ bağışı yapsın. Kimisi günah diyor, kimisi sevap diyor. Bunun günahı nerede? Şimdi 3 kişi kızımın organlarıyla yaşayacak" dedi.
  
  "Mezarda çürüyünceye kadar bağış yapsınlar"
  Kendisinin de organ bağışı yapmak istediğini ancak, şeker ve diğer rahatsızlıkları dolayısıyla bu durumun pek de mümkün gözükmediğini ileten baba Vural, "Her tarafım hasta zaten, şeker rahatsızlığım var. Bu saatten sonra benden bir şey olmaz ama sağlam olanlar mezarda çürüyünceye kadar organlarını bağışlasınlar" diye konuştu.
  Organ bağışı sonrasında göz nakli yapılan biriyle karşılaştığını ve duygulandığını anlatan Vural, "Ben birini gördüm, gözüne nakil yapılmış. Her gün sabah, kendisine bağış yapan kişi için Yasin-i Şerif okuyormuş. Bizim de istediğimiz bu. Bu bana yeter. Başka ne isteyelim ki? Herkes ölünceye kadar yaşasın, gerisi yalan" ifadelerini kullandı.


  ISPARTA (İHA) 











ISPARTA HABER AJANSI
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da FETÖ’den ihraç edilen komisere, komiserlik sınavı gözaltısı
Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi
Isparta’da organları bağışlanan kadın 3 hastaya umut oldu
Hastaneden çocuk kaçırma eylemi son anda önlendi
O SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA 5 MÜJDE BİRDEN
ISPARTA'DA ÇILGIN AYAKKABI KAMPANYASI 1 ALANA 1 BEDAVA
ISPARTA'NIN YENİ SUCUK MARKASI TÜRKEROĞLU SUCUKLARI
Isparta'daki kasa hırsızları tutuklandı
ISPARTA'DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR İŞTE NÜFUSU
Isparta Ülkü Ocaklarından sınırsız Türk Bayrağı dağıtımı
Isparta’da lise müdür yardımcısına FETÖ’den gözaltı
ISPARTA'DA İŞ KURMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!
Isparta Şehir Hastanesinde Suda Doğum hizmeti başladı
ISPARTA'DA MUHTAR ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİNE ZAM
Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası Finalleri Isparta’da başladı
Son Dakika Isparta'da uyuşturucu operasyonu:
Günaydın, Kent Konseyine destek
VALİ GÜNAYDIN ATABEY İLÇESİNDE MUHTARLARLA BULUŞTU
ISPARTA'DA O PROJENİN YAPILACAĞI YER DEĞİŞTİ
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Dikili Emval Satışları Devam Ediyor
Isparta'da trafik kazası...
SDÜ YENİ KİTABINI YAYIMLADI
Bakanlıktan çok önemli taşeron açıklaması
Artık o işlemler noterde yapılacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ29 Ocak 2018
ISPARTA'DAKİ EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!26 Ocak 2018
Yaşlıya 797 lira maaşYaşlıya 797 lira maaş27 Ocak 2018
Bunları yapanlara dev cezalar geliyor!Bunları yapanlara dev cezalar geliyor!29 Ocak 2018
Isparta'da Köy meydanında traktör güreşi Isparta'da Köy meydanında traktör güreşi 28 Ocak 2018
Isparta'da Yaşlı çiftten biri hayatını kaybetmişti...Ölüm nedeni belli oldu...Isparta'da Yaşlı çiftten biri hayatını kaybetmişti...Ölüm nedeni belli oldu...27 Ocak 2018
ISPARTA'DA O PROJENİN YAPILACAĞI YER DEĞİŞTİISPARTA'DA O PROJENİN YAPILACAĞI YER DEĞİŞTİ31 Ocak 2018
Bakanlıktan çok önemli taşeron açıklamasıBakanlıktan çok önemli taşeron açıklaması31 Ocak 2018
ISPARTA EĞİRDİR'DEN MUHTEŞEM MANZARALARISPARTA EĞİRDİR'DEN MUHTEŞEM MANZARALAR27 Ocak 2018
Antalyalı çiftçiden kaşiflere taş çıkartacak buluş Antalyalı çiftçiden kaşiflere taş çıkartacak buluş 29 Ocak 2018
Isparta’da lise müdür yardımcısına FETÖ’den gözaltı Isparta’da lise müdür yardımcısına FETÖ’den gözaltı 01 Şubat 2018
Isparta'da 194 dosya sonuçlandı, 178 kişi mahkum edildiIsparta'da 194 dosya sonuçlandı, 178 kişi mahkum edildi29 Ocak 2018
ISPARTA DAVRAZSPOR MAÇ SONUCU FOTO HABERISPARTA DAVRAZSPOR MAÇ SONUCU FOTO HABER28 Ocak 2018
ISPARTA'DA ÇILGIN AYAKKABI KAMPANYASI 1 ALANA 1 BEDAVAISPARTA'DA ÇILGIN AYAKKABI KAMPANYASI 1 ALANA 1 BEDAVA01 Şubat 2018
Çalışanlar dikkat! Toplu para alabilirsiniz...Çalışanlar dikkat! Toplu para alabilirsiniz...27 Ocak 2018
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldiMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi31 Ocak 2018
Artık o işlemler noterde yapılacakArtık o işlemler noterde yapılacak31 Ocak 2018
Emeklilere Müjde! Süre UzatıldıEmeklilere Müjde! Süre Uzatıldı26 Ocak 2018
EMİTT 2018 de IspartaEMİTT 2018 de Isparta30 Ocak 2018
Isparta'da trafik kazası...Isparta'da trafik kazası...31 Ocak 2018