Isparta’da yaklaşık bir hafta önce rahatsızlığı dolayısıyla hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu. Organları bağışlanan kadının babası "Ölünce mezarda çürüyeceğine organlarını bağışlasın. Şimdi 3 kişi kızımın organlarıyla yaşayacak. Kimisi günah diyor, kimisi sevap diyor. Bunun günahı nerede?" dedi.Isparta’da 25 Ocak’ta rahatsızlığı dolayısıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gelen Serap Vural, bir süre tedavi gördükten sonra hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Bağış Birimi’ne başvuran Serap Vural'ın ailesi, kendisinin de ölümünden önce bu yönde kararının olduğunu beyanla organlarını bağışladı.Hastanede yapılan testler sonucunda Serap Vural'ın bağışa uygun olduğu tespit edilen 2 böbreği ve bir karaciğeri, SDÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi tarafından alındı. Serap Vural'ın bir böbreği, aynı hastanede nakil bekleyen başka bir hastaya nakledilirken, diğer böbreği ve karaciğerinin de Antalya’ya gönderildiği belirtildi.Serap Vural'ın rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye geldiğini dile getiren baba Ahmet Vural, "Ölmeden önce kendisi de organlarının bağışlanmasını söylemiş. Söylemiş veya söylememiş, biz de zaten gerekeni yapardık. Kızımın organları, gereken yerlere ulaşsın, insanların iyiliği için kullanılsın, bir dua ederler. Herkes organ bağışı yapsın. Kimisi günah diyor, kimisi sevap diyor. Bunun günahı nerede? Şimdi 3 kişi kızımın organlarıyla yaşayacak" dedi.Kendisinin de organ bağışı yapmak istediğini ancak, şeker ve diğer rahatsızlıkları dolayısıyla bu durumun pek de mümkün gözükmediğini ileten baba Vural, "Her tarafım hasta zaten, şeker rahatsızlığım var. Bu saatten sonra benden bir şey olmaz ama sağlam olanlar mezarda çürüyünceye kadar organlarını bağışlasınlar" diye konuştu.Organ bağışı sonrasında göz nakli yapılan biriyle karşılaştığını ve duygulandığını anlatan Vural, "Ben birini gördüm, gözüne nakil yapılmış. Her gün sabah, kendisine bağış yapan kişi için Yasin-i Şerif okuyormuş. Bizim de istediğimiz bu. Bu bana yeter. Başka ne isteyelim ki? Herkes ölünceye kadar yaşasın, gerisi yalan" ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)