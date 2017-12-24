YAZAR TALHA UĞURLUEL ISPARTA'YA GELİYOR

Uluborlu Belediye Başkanlığı ünlü tarihçi Araştırmacı – Yazar Talha Uğurluel'i Uluborlu'ya getiriyor.Başkan Ünverdi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Araştırmacı – Yazar Talha Uğurluel'in 24.12.2017 Pazar günü Uluborlu'ya gelerek "Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa" konulu bir konferans vereceğini duyurdu.Uluborlu Belediye Başkanlığına ait düğün salonunda gerçekleştirilecek olan konferans halka açık olacak. 2015 yılında da ilçemizde konferans veren ünlü tarihçi Araştırmacı – Yazar Talha Uğurluel'in konferansına katılım bir hayli yoğun olmuştu.Ünlü tarihçi program saatinden önce Uluborlu'ya gelerek eski kasabada bulunan Selçuklu Dönemine ait eserleri inceleyecek.