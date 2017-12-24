ISPARTA TKDK HABERLERİ BASIN BÜLTENİ

TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof.Dr.Süleyman Gülcü müjdeyi verdi.



ISPARTA TKDK BASIN BÜLTENİ



IPARD II 3. Çağrı ilanına çıkmış bulunuyoruz. Projelerinizi bekliyoruz.



IPARD II - ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI



Kurumumuz 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştır.



Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirlerinden başvurular kabul edilecektir.



Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için; 12.02.2018 Pazartesi günü saat 09:00’dan itibaren online sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurular 12.03.2018 Pazartesi günü saat 21:00’a kadar, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbiri için; 01.03.2018 Perşembe günü saat 09:00’dan itibaren online sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ise 02.04.2018 Pazartesi günü saat 21:00’a kadar yapılabilecektir.



Online sistem üzerinden yapılan başvurulara ait dosyaların Isparta İl Koordinatörlüğüne son teslim tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Proje dosyalarının son teslim tarihleri ise Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için 15.03.2018 Perşembe günü saat 18:00, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbiri için 05.04.2018 Perşembe günü saat 18:00’dır.



Başvurular hakkında detaylı bilgilere ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberine (Versiyon 3.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilmektedir.



Kamuoyuna ilanen duyurulur.



Isparta TKDK Koordinatörü

Prof.Dr.Süleyman Gülcü