ESKİ YAZAR KASANI GETİR YENİ YAZAR KASAYI GÖTÜR
Isparta Profilo yetkili bayi ve servisi Yavuz Elektronik'ten firma ve esnaflara bir fırsat daha!
Eski yazar kasanızın markası ne olursa olsun Isparta Profilo satış noktası Yavuz Elektronik'ten avantajlı olarak yeni nesil taşınabilir veya masaüstü yazar kasaya geçiş yapabilrsiniz.
Ayrıca yeni nesil profilo yazar kasa TÜBİTAK ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış olup içerisinde yüklü bir çok kurumsal uygulama barındıyor ve tüm banka kartlarıyla uyumlu çalışıyor.
Bunların dışında, ergonomik tasarımıyla ve 32 metrelik rulo kapasitesi ile ister mobil isterseniz masaüstü olarak kullanılmaktadır.
Şimdi 700 TL'den başlayan fiyatlarla Yavuz Elektronik'te
Yavuz Elektonik iletişim;
Piri Mehmet mahallesi 1721 sokak No:8/A
(Davraz Yaşam Hastanesi arkası)
Ayrıntılı bilgi için telefon numaraları
0246 441 71 71
0545 441 71 71