YAZAR KASANI

YENİ YAZAR KASAYI

700 TL'

Davraz Yaşam Hastanesi arkası

Isparta Profilo yetkili bayi ve servisi Yavuz Elektronik'ten firma ve esnaflara bir fırsat daha!Eski yazar kasanızın markası ne olursa olsun Isparta Profilo satış noktası Yavuz Elektronik'ten avantajlı olarak yeni nesil taşınabilir veya masaüstü yazar kasaya geçiş yapabilrsiniz.Ayrıca yeni nesil profilo yazar kasa TÜBİTAK ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış olup içerisinde yüklü bir çok kurumsal uygulama barındıyor ve tüm banka kartlarıyla uyumlu çalışıyor.Bunların dışında, ergonomik tasarımıyla ve 32 metrelik rulo kapasitesi ile ister mobil isterseniz masaüstü olarak kullanılmaktadır.Şimdiden başlayan fiyatlarla Yavuz Elektronik'tePiri Mehmet mahallesi 1721 sokak No:8/AAyrıntılı bilgi için telefon numaraları