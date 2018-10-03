Türkiye'nin önemli lezzet duraklarından olan Kahramanmaraş'a özgü yöresel baharatlarlın yeraldığı bu dürümü yemeden dürüm yedim demeyin! Hakimi doktoru memuru öğretmeninden öğrencisine askerine kadar herkes Isparta'da bu lezzete adeta koşuyor!Kahramanmaraş'lı Kazım usta'nın Isparta'da hazırladığı etlerden ve tamamı organik baharatlardan oluşan dürümleri yiyen vatandaşlar tekrar tekrar buraya geliyor ayrıca gelemeyenler vatandaşlar dürümleri telefondan da sipariş edip afiyetle yiyor.Hafta içi ve özellikle hafta sonu çok yoğun olarak çalıştıklarını ve oğlunun yoğun zamanlarda kendisine yardım ettiğini dile getiren Kazım Usta; ''Isparta'ya Maraş'ın geleneksel,yöresel lezzetlerini getirdik,yediğinizden keyif alın ki doyduğunuzu anlayasınız.'' şeklinde konuştu.Kazım Usta mangal ateşinde ​ büyük bir özenle ve el emeğiyle sarmaladığı et dürüm,ciğer dürüm ve tavuk dürümünü isteyen vatandaşlara tabakta da servis ediyor.Kahramanmaraş Dürüm EviPirimehmet mahallesi 1737 sokak NO:7/B ( Mercan Otel Karşısı )0530 468 09 05