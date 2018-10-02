SDÜ’de “Çin’in Yeni Dış Politika Vizyonu” başlıklı atölye çalışması

SDÜ’de “Çin’in Yeni Dış Politika Vizyonu” başlıklı atölye çalışması
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - SDÜ’de “Çin’in Yeni Dış Politika Vizyonu” başlıklı atölye çalışması   
  
- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ’Çin’in Yeni Dış Politika Vizyonu’ başlıklı atölye çalışmasında Türkiye’nin stratejik değer taşıyan alanlarda konumunu şimdiden belirlemesi gerektiğine vurgu yapıldı.   
 SDÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi’nin ilk programını ’Çin’in Yeni Dış Politika Vizyonu’ başlıklı atölye ile hayata geçirdi. Boğaziçi Asya Araştırma Merkezi’nden Uzman Mehmet Enes Beşer, Engin Gül ve Doğukan Doğu, SDÜ İİBF A Salonu’nda Çin’in ’Kuşak ve Yol Girişimi’, ’Yeni İpek Yolu Ekonomisi’ ve ’İnci Dizisi Stratejisi’ başlıklı projelerini masaya yatırdı. 
 SDÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Murat Okçu, Çalıştay açılışında yaptığı değerlendirmede küresel bir dosya ile yeni eğitim-öğretime başladıklarını söyledi. 21’inci yüzyılın yükselen yıldızının hiç kuşkusuz Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu savunan Prof. Dr. Murat Okcu, “Suriye ve Arap coğrafyasında dâhi var olmaya çalışıyorlar. En dikkat çeken yönlerinden biri de ’Yapay Zekâ’ alanında gerçekleştirdikleri çalışmalardır. 2030 yılında bu alanda Dünya liderliğini elde etmek için stratejik plan yapıyorlar. Çok etkileyici bir tablo” şeklinde konuştu. 
 Çalıştay Yöneticisi SDÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Anabilim Dalı’ndan Dr. Ümit Alperen de “Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik büyüklüğü 14 trilyon dolar. Avrupa Birliği’nden sonra satın alma paritesi açısından Dünya 2’ncisi konumunda. Çin, 1945 sonrası ’- II. Dünya Savaşı -’ Birleşmiş Milletler Daimi Üyesi oldu. Çin, uyuyan bir devdi. Uyandı. Artık küresel ölçekte ’Çin Tarzı Diplomasi’ kavramı var. Türkiye olarak biz de bunu anlamalıyız. Avrupa Birliği’nin Çin’e doğrudan yatırımı 7 milyar dolar bandında. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üye ülkelere doğrudan yatırımı ise 36 milyar dolar.” 
 Boğaziçi Asya Araştırma Merkezi’nden Uzman Mehmet Enes Beşer de Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi olarak tanımlanabilecek Dünya’ya açılma projesinin Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından hayati değer taşıdığını söyledi. 
  Çin’in İpek Yolu Ekonomisi Kuşağı’nın rotasını çizen Uzman Beşer,  “Orta Asya, Rusya, Türkiye, Avrupa ve Afrika rotasını izliyor. Enerji güvenliği için Çin- Pakistan arasında ekonomi koridoru oluşturuyor. Bu onlar açısından enerji güvenliği için çok stratejik bir nokta. Çin, Afrika’da üsler kuruyor. Çin, ’Kuşak ve Yol’ olarak konumlandırdığı girişiminde kara rotasında İran, Irak ve hatta Suriye’nin kuzeyinden geçerek Türkiye’ye geliyor. Bu hat Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından çok önemlidir. Bu durumu Türkiye Cumhuriyeti olarak anlamamız, görmemiz gerekiyor. Bu tablo karşısında ’Türkiye ile Çin arasında nasıl bir işbirliği geliştirilecek’ sorusunun yanıtlarının net olması lazım. Bu bağlamda Türkiye’nin Hızlı Tren Altyapısı’nın çok değer kazanacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir strateji geliştirmesi gerekiyor.” 
 
 890 milyar dolar harcıyorlar 
 Yine Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi’nden Uzman Engin Gül ve Doğukan Doğu da ’Çin Halk Cumhuriyeti’nin Global Yatırımları ve İnci Dizisi Stratejisi’ konularını ele aldılar. 
 Gül ve Doğu, Çin’in ’Kuşak ve Yol Girişimi’ için 900 ayrı proje yürüttüğünü söylediler. Gül ve Doğu yürütülen projelerin finansman büyüklüğünün 890 milyar dolar olduğunu belirterek şu saptamalarda bulundular; “İnovasyon Merkezleri açıyorlar. Altyapıya 5 trilyon dolar fon ayırdılar. Bu hedeflerine erişebilmek için ve fon oluşturmak için ’Asya Altyapı Yatırım Bankası’ ve ’İpek Yolu Fonu’ kurdular. Çin’in global yatırımlarının bir parçası olarak ’İnci Dizisi Stratejisi’ geliştirdiler. Yeni İpek Yolu yapıyorlar. İpek Yolu, kültürlerin, ekonomilerin, medeniyetlerin etkileşimde olduğu bir alandır.” 
  Atölye, açık tartışma ortamı ve soru- yanıt etapları ile devam etti. 
 
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İHA
                                         
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