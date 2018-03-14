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Vatandaşa kritik uyarı! Düşük maaşı çekmeyin

Vatandaşa kritik uyarı! Düşük maaşı çekmeyin
ISPARTA 0
böcüzade

Vatandaşa kritik uyarı! Düşük maaşı çekmeyin

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, emekli olunduğunda düşük maaş bağlanabileceğine dikkat çekerek, bu kişilerin bütün haklarını kullanabilmesi için ilk maaşlarını çekmemeleri uyarısında bulundu.

 

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, ister yurt içi ister yurt dışı olsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli aylığını hesap ederken aylığa etki eden faktörleri çalışılan dönem, prime esas kazanç, bakmakla yükümlü kişi olup olmadığı ve meslek kodu kıstaslarının dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylığının hesap edilmesi konusunda, gerekli hususlara dikkat edilse de düşük maaş bağlanabildiğini ifade ederek, bu yüzden kişilerin bütün haklarını kullanabilmesi için ilk maaşlarını çekmemeleri gerektiğini söyledi. Nacar, maaşının düşük bağlandığını düşünen herkesin hakkını araması gerektiğini bildirdi.
 
Nacar, 2018 Haziran ayı gelmeden mavi kartlı vatandaşın yurt dışı borçlanması yapabilmek için mutlaka müracaatını yapması gerektiğini hatırlatarak, "Bilindiği üzere mavi karta geçen daha doğru bir ifade ile Türk vatandaşlığını kaybeden vatandaş, vatandaşlığı kaybettiği tarihten sonrası için yurt dışı borçlanması yapamamaktadır. Yurt dışı borçlanması yolu ile emekli olmak isteyen bir vatandaş sadece Türk vatandaşı olarak hizmet verdiği günleri borçlanabilmektedir. Bu durum yurt dışında yaşayan ve Türkiye'den emekli olmak isteyen vatandaşı olumsuz olarak etkilemektedir.Kişi günü yetmediği için ya yaş beklemeye zorlanmakta ya da hiç emeklilik hakkını kazanamamaktadır"dedi.
 
Mavi kartlıların yaşadığı bu sorunun çıkacak yeni yasa ile değişeceğini ve vatandaşlık değiştiren kişinin mavi karta geçtikten sonraki süreleri de borçlanabileceğini bildiren Erhan Nacar, bu yasadan faydalanmak isteyen vatandaşın ise 2018 Haziran ayı gelmeden Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunması ve yurt dışı borçlanma için bir adım atması gerektiğini kaydetti.
 
"HAZİRAN 2018 TARİHİNE KADAR TÜRKİYE'DEN EMEKLİLİK DOSYALARINIZI AÇIN"
 
Avrupa'da yaşayan vatandaşların 2018 yılının Haziran ayına kadar mutlaka emeklilik dosyalarını oluşturması gerektiğini bildiren Nacar, "Geleceğe en büyük yatırım emekliliktir. Özellikle şu son zamanlarda Türkiye ile Avrupa'nın arası iyi değil. Yani orada yaşayan gurbetçilerimizin yeri garanti değil. Ama memleketlerinde bu durum tam tersi. İlerleyen zamanlarda yurt dışı borçlanması kalkabilir. Şayet kalkarsa gurbetçilerimizin Türkiye'deki emeklilik hakları da ölmüş oluyor. Türkiye'de sürekli yeni yasalar çıkıyor, kanunlar değişebiliyor. Bu çıkacak yasalardan biri ‘Yurt dışı borçlanması kalktı' olmadan biran önce müracaatınızı yapın. Bilindiği üzere Türkiye'deki ev kadınlarının borçlanarak emekli olma hakları yok. Fakat yurt dışında yaşayan ev kadınları bu süreleri borçlanarak emekli olabiliyorlar. Bu da ülkemizdeki ev hanımlarının itirazına sebebiyet veriyor. Bununla alakalı açılmış davalar da mevcut. Tüm bu olumsuzlara rağmen bir an önce Türkiye'deki müracaatlarınızı yapın. Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunmuş olduğu en güzel hizmetlerin başında gelen şüphesiz Yurt dışı borçlanması ile emekli olmaktır. Sizlere sunulmuş bu hizmeti artıya dönüştürmek sizin elinizde" dedi.
 
"YÜKSEK MAAŞ ALMAK SİZİN ELİNİZDE"
 
SSK ve Bağ-Kurlular emekliliğine son 3,5 yıl kala SGK'ya tavan rakamdan prim öderse, geçmişi asgariden de yatırmış olsa da tavan prim ödenen her ay için ileride alınacak emekli aylığının artacağını söyleyen Nacar, "Yani 3,5 yılda üst kazanç bildirenlerin maaşında 800-1000 lira artış olur. Yüksek maaşta bir diğer hususta yurt dışı borçlanma talebi doldururken 9. maddeyi ‘azamiyi' ibaresinin işaretlenmesi ile yüksek maaş alınır" dedi.
 
MİNİ-JOP ÇALIŞMASI
 
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, 3201 sayılı Kanun çerçevesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışı borçlanması yaparak Türkiye'den emekli olup, emekli maaşı almaya hak kazanacaklarını belirterek, "Ancak maaş alma noktasına gelindiği zaman diliminde kişi yaşadığı ülkede sosyal yardım almayacak ya da Mini-jop dahi olsa kişi orada çalışma yapmayacaktır" dedi.
 
SGK'nın yayınlayıp uygulamaya koyduğu 2012/24 sayılı genelgeye göre "Mini-job" denilen yurt dışında sigortadan yurt dışı borçlanması ile emekli olmaya engel bir hüküm olarak yerini aldığını bildiren Nacar, "Uygulama iki şekilde talimatlandırıldı. Birincisi yeni başvuru yapacaklar için Mini-job'un aylık almaya engel teşkil ettiği. İkincisi ise kazanılmış hakların korunduğu ve saklı olduğu. Özetle bundan böyle yurt dışı borçlanması yaptıktan sonra emekli aylığı başvurusu yapanların yurt dışında sigortadan cüzzi çalışmaları devam ediyor ise aylık başvuruları kabul olmayacak, aylık bağlandıktan sonra yurt dışında sigortadan cüzzi çalışmaya başlanmış olsa dahi aylık SGK kurumu tarafından tespit edilip kesilecektir" dedi. 

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