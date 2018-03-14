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IYAŞ 8. ŞUBESİNİ AÇTI

IYAŞ 8. ŞUBESİNİ AÇTI
ISPARTA
G.Tarihi: 14.03.2018 12:38
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böcüzade
Iyaş 20. Yılında 8. şubesini Halife Sultan Mahallesinde hizmete açtı. Bugün açılışı yapılan Iyaş Alışveriş Merkezi birçok indirim ve kampanyaları ile sizleri bekliyor..

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