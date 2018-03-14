İşsizin yeni maaşı 1.611 TL

2018 yılı için işsizlik maaşı miktarları güncellendi. Buna göre en düşük maaş 805.63 liraya en yüksek maaş da 1.611,28 liraya çıktı. İşsizlik maaşıyla ilgili akıllara takılan soruların cevapları...

Sosyal güvenlik sistemimizde çalışanları iş hayatında olduğu gibi ayrıldıktan sonra da koruyan düzenlemeler var. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Çalışanlar işten belli şartlarda ayrıldıktan sonra 10 aya kadar işsizlik maaşı alabiliyorlar.

Faruk Erdem'in haberine göre, İşsizlik maaşı asgari ücrete göre belirlendiği için de her yıl artıyor.



Bu yıl asgari ücretin brüt 2.029,5 TL olmasından sonra işsizlik maaşı rakamları da yükseldi. En düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya en yüksek işsizlik maaşı da bin 611.28 liraya çıktı. İşsizlik maaşı alınan brüt ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

İşten kendi kusuru dışında ayrılanların son 3 yılda 600 gün prim ve son 120 gün de aralıksız prim ödemeleri şartıyla işsizlik maaşı alma hakları var.