Eğirdirde Açıkartırmalı Orman Emvali Satışı Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde 17.01.2019 tarihinde 24 parti ormaniçi istif yerinden, 2 parti dikili olmak üzere 26 parti açık artırmalı orman emvali satışı yapıldı.Eğirdir Orman işletme Müdürlüğümüzde 2018 yılı yatırım programı kapsamında yeni yapılan çok amaçlı toplantı salonunda ilk ihale yapılarak hizmet vermeye başladı. İhale orman içi istif yerinde 23 parti lif-yonga ve kağıtlık odun, 1 parti karaçam tomruk ve 2 parti dikili ağaç satışı olarak gerçekleştirildi. İşletme Müdürü Zafer Korkmaz açılış konuşmasında, yeni kullanılmaya başlayan ihale binası ve orman emvali ihalesinin devletimize ve milletimize hayırlı olması temennilerini dile getirdi. İhale sonucu satışa çıkarılan bütün partilerin satışı yapılarak emvaller muhammen bedeline göre ortalama %30 un üzerinde değer kazandı. İhaleye katılan istekliler, yeni satış ve toplantı binasını çok beğendiklerini ve devletimize hayırlı olmasını dileyerek memnuniyetlerini bildirdiler.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü