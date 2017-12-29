Vali Şehmus GÜNAYDIN'ın Yeni Yıl Mesajı

ISPARTA VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN’IN

YENİ YIL MESAJI



Değerli Ispartalı hemşehrilerim, mutluluk ve hüzünlerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Her türlü saldırıya karşılık ülkemiz ve milletimiz 2017 yılında ecdadından aldığı güçle her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır.

Bütün ihanet ve terörist saldırılarla büyük bir kararlılıkla ve başarı ile mücadele eden kahraman milletimiz, aynı zamanda başta ekonomi olmak üzere birçok alanda da tarihi başarılara imza atmıştır.

İlimizde siyasilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, özverili çalışan arkadaşlarımız, çalışan gazetecilerimiz, fedakâr Ispartalı hemşehrilerimizle birlikte başta turizm, tarım, sanayi, eğitim, sağlık, ulaşım ve birçok alanda takım oyunu oynayarak önemli projeler hizmete sunulmuş ve başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu katkı ve çalışmalarından dolayı destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

2018 yılında da, tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, Ülkemiz ve İlimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarının, kahraman gazilerimizin, 15 Temmuz hain kalkışma sırasında şehadet mertebesine ulaşan demokrasi şehitlerimizin yakınlarının, Ispartalı hemşehrilerimizin, İlimizde bulunan misafirlerimizin, çalışma arkadaşlarımın, çalışmalarımıza katkı ve destek veren basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2018 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.