Emniyet Isparta ve tüm illere uyarıda bulundu

Emniyetten Kapkaç ve Hırsızlık Uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilen uyarı görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından basınla paylaşılan görüntülerde, duyarlılık vurgusu yapıldı. Asayiş konularından, kapkaç ve hırsızlık gibi olaylara karşı alınacak tedbirler konusunda görüntülü uyarıların yapıldığı videoda, özellikle çantalarını kaptırarak kapkaç mağduru olan kadınlar ile cüzdanlarını çaldıran erkeklere dikkat çekildi.



Doğru ve yanlış önlemlerin anlatıldığı 4 dakika 30 saniyelik videoda, vatandaşların kapkaç ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.



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