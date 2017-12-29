Bakan Açıkladı Zam Geliyor!

Köprü ve otoyol ücretlerine zam geliyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüsü dışındaki köprü ve otoyllardan geçiş ücretlerinin enflasyona göre artırılacağını zam oranının 2 Ocak'ta dolar kuruna göre hesaplanacağını belirtti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 2018'de 45 milyon yolcu taşıma hedefimiz var dedi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Başkentray 2018 Şubat ayında hizmete açılacak.

İstanbul yeni havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız müjdesini verdi.

Bakan Arslan "2018 yıl sonuna kadar tüm kurumlar elektronik hizmetlerini e-Devlet Kapısı’na aktaracak. Türkiye Kart Projesi 2018 yılında hayata geçirilecek. Ayrıca PTT 2018 yılında Kağıtsız Ofis Projesini hayata geçirecek" dedi.