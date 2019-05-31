ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI



Bizleri birbirimize yakınlaştıran, yardımlaşmanın ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olan Mübarek Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Bayramlar; aramızdaki ayrılıkları ve farklılıkları kaldıran, dargınlıkların ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, dayanışmanın da gereği olarak, ihtiyaç sahibi muhtaç ve kimsesizlere yardım elinin uzatıldığı, dostlukların gelişmesine, güçlenmesine vesile olan önemli ve değerli günlerdir.

Halkımızın sahip olduğu milli ve manevi değerler, yardımlaşma ve dayanışma, milli birlik ve beraberliğimize olan sarsılmaz inancı, bu topraklar üzerinde bizi güçlü kılan değerlerdir.

Bu nedenle bayramlara buruk giren hastalarımızı, yaşlılarımızı, muhtaçları, şehitlerimizin yadigârlarını ve kahraman gazilerimizi özellikle bu mübarek günlerde yalnız bırakmamak, üzüntüde de mutlulukta da bir olduğumuzu göstermek bizler için büyük bir fırsattır.

Bu vesile ile Ramazan Bayramının sağlık, huzur, barış, birlik ve beraberlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz eder, vatanımız, bağımsızlığımız ve bayrağımız için canlarını feda eden ve bu millet var oldukça unutmayacağı aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diler, gazilerimizi şükranla selamlar, tüm Müslüman âleminin ve Isparta’lı hemşehrilerimin Ramazan Bayramını en kalbi duygularla kutlarım.