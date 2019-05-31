Ispartasporlu eski futbolcular, şehir sporuna hizmet vermek ve altyapıdan sporcular yetiştirebilmek amacıyla platform kurdu. Eski futbolculardan Mustafa Özsavlu ve Ali Özdoğan’ın önderlik ettiği platform üyesi futbolcular, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Futbolcular belediyenin kurmuş olduğu Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde gönüllülük esasına göre görev alabileceklerini ve sporcu yetiştirebileceklerini söyledi. Kendilerine düşen en önemli görevin altyapıyı canlı ve diri tutmak olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen de, “Kendi çocuklarımızı sporun içerisinde yetiştirmek istiyoruz. Sizlerle işbirliği içerisinde olacağız” dedi.Ispartasporlu eski futbolcular olarak 25 kişilik bir platform oluşturduklarını söyleyen eski futbolculardan Ali Özdoğan, şehirde 10 yılın üzerinde bir süredir futbolun doğru bir şekilde yönetilemediğini savundu. Özdoğan, “Türkiye’de ilk defa ‘futbolu, futbolcular yönetsin’ diyerek bir plan oluşturduk. Bunu başarmamız için sizler başta, şehrimizin ileri gelenlerinin desteğine ihtiyacımız var. Son 15 seneden buyana Isparta’dan yetişen futbolcumuz yok. Bu şehirde potansiyel var. Bizde de her yıl 3-5 çocuğumuzu yetiştirip, profesyonel üst liglerde oynayabilecek hale getirebilecek gücümüz var. Bu işleri gönüllük esasına dayalı olarak yapacağız, hiçbir beklentimiz yok. Belediyede bir spor müdürlüğü kurdunuz. Bu birimde gönüllülük esasına göre görev almaya hazırız. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Her yıl belli sayıda sporcu çıkarabilirsek ne mutlu bize” dedi.Ziyaretten ve belediye bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde eski futbolcuların görev alma talebinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Spor bizim için çok önemli. Sağlık, sporun içerisinde. Sağlıklı yaşamak için spor yapmak gerekiyor. Bizde bunu altyapısıyla birlikte canlı tutabilmek zorundayız. En önemli görevlerimizden birisi de sosyal belediyecilik. Sosyal belediyecilik denince sadece ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmekle değil, sağlıkla, sporla, milli eğitimi de kapsayacak bir konu” şeklinde konuştu.Seçim öncesinde sporun duayenleri ile defalarca toplantılar düzenlediklerini, sorunları tespit ettiklerini hatırlatan Başdeğirmen, “Bu tespitler neticesinde de çalışmalarımıza başladık. Semt sahaları yapmak için yer tespitlerimiz, bakanlığımıza müracaatlarımız var. Belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü kurduk. Bu müdürlüğümüzde gönüllü olarak çalışacak bir arkadaşımızı bize görevlendirmenizi istiyoruz. Sizlerle bizlerin arasında köprü olsun.Yine önemsediğimiz konulardan birisi de altyapıdır. Ispartaspor’u neden başarılı hale getiremiyoruz. Çünkü kendi çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Yetiştiremediğimiz sürece de, dışardan gelen sporcularımızla, şehrimizi temsil edebilecek bir takım oluşturamıyoruz. Nasıl sizler bu işin içerisinde gönülden varız diyorsanız, bizim çocuklarımız da gönülden bu işin içinde olması lazım, bunun içinde çocuklarımızı kendimiz yetiştireceğiz. Burada bize düşen en önemli görev altyapıyı canlı ve diri tutmak, eksiklikleri gidermek, kendi çocuklarımızı bu sporun içerisinde yetiştirmek. Sporumuzu belli bir yere getirmemiz gerekiyor. Sizlerle işbirliği içerisinde olacağız” görüşlerinde bulundu.Ziyarette Mustafa Özsavlu ve Ali Özdoğan’ın yanı sıra Ispartaspor’un emektarlarından Ercan Erkavas, Hakan Şimşek, Hüseyin Ayköse, Şükrü Şibar, Evren Avşar, Yunus Pehlivan, Kamil Bayram ve Sedat İlban da yer aldı.