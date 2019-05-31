Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı Eğirdir, Gelendost. Senirkent ve Yalvaç ilçeleri mülki sınırları içerisinde yer alan Eğirdir gölünde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda: 24-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Eğirdir İlçe J.K.lığı Bot Timi tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında; Eğirdir İlçesi Sarıidris Kasabası açıklarında (150) metre misina balık ağı. Barla Köyü açıklarında (300) adet göle atılı vaziyette kerevit sepeti ele geçirilmiş, ele geçirilen malzeme Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.Eğirdir Jandarma Asayiş Bot fim Komutanlığınca, Eğirdir gölünde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.