VALİ GÜNAYDIN ATABEY İLÇESİNDE MUHTARLARLA BULUŞTU

Atabey ilçesi mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Şehmus Günaydın muhtarların talep ve önerilerini dinledi.Toplantıdaki konuşmasına geçen yıl Temmuz ayında yapılan toplantıda gündeme gelen taleplerin büyük bir kısmının yerine getirildiğinin altını çizerek başlayan Vali Günaydın eksik kalan diğer konuların ise bu yıl içerisinde tamamlanacağını belirti.Vali Günaydın konuşmasında ayrıca Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy’un bir süre önce yaptığı “ Atabey, tarihinde almadığı hizmetleri aldı ” açıklamasıyla ilgili olarak da Başkan Atasoy’a muhtarların huzurunda teşekkür ederek, Atabey’e son yıllarda gerek Genel bütçeden gerekse İl Özel İdare bütçesinden birçok yatırım yapıldığını söyledi ve Isparta Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’e ve Said Yüce’ye de katkılarından dolayı teşekkür etti.Vali Günaydın “ Bu bir takım oyunu. Oyuncular görevlerini iyi yaparlarsa o takım başarılı olur. Biz Isparta genelinde geçen sene programımızın üstüne çıkarak birçok hizmeti gerçekleştirdik. Bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı gecikmeler olabiliyor. Köylerimizde eksik kalan yatırımlarımızı da bu yıl gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine bu yıl içerisinde 10 Bin metrekareye yakın parke taşını Atabey ilçemizde dağıtacağız. Bunların dışında da muhtarlarımızın talepleri olursa onları da en hızlı şekilde değerlendirerek çalışma arkadaşlarımızla birlikte çözmeye çalışacağız” dedi.Atabey ilçesinde Kaymakamlık tarafından hayata geçirilen Yaşlı Kültür Merkezi’ni de ziyaret eden Vali Günaydın proje kapsamında merkezde çalışmalarını sürdüren teyzelerle bir araya geldi. Merkez sakinleriyle bir süre sohbet eden Vali Günaydın “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında hain terör örgütleriyle mücadele eden güvenlik güçlerine dua etti.Yaşlı Kültür Merkezi sakinleri tarafından yapılan el işlerini inceleyen Vali Günaydın’a ziyaret sonrasında el işlemesi Türk Bayrağı hediye edildi.