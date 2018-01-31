Günaydın, Kent Konseyine destek

Isparta Kent Konseyi Başkanı Ramazan Ziya Örmeci ve Başkan Vekili Atila Kurtul, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret etti. Ziyarette Örmeci, Nisan ve Eylül aylarında çalıştay düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi. Ramazan Ziya Örmeci, “Bugün itibariyle önümüze hedef aldığımız iki projeyi değerlendirmek için Başkanımızı ziyaret ederek, fikir değerlendirmesinde bulunduk ve önümüze buna göre de bir çalışma programı koyduk. Bu süreç içerisinde yaptığımız çalışmalarda Kent Konseyi Çalışma Yönergesini, yasal çerçevesini ve yönetmeliğini İçişleri Bakanlığının son değişikleri de içine alan değişiklikleri önümüzdeki süreç içerisinde 14 Şubat’ta seçimsiz genel kurulda delegelerimizin onayına sunacağız. Önümüzdeki çalışmaları planlamak istiyoruz. Nisan ve eylül aylarında birinde çalıştay hazırlayıp Isparta’nın dünü, bugünü, yarını şeklinde bir değerlendirme yapmayı, daha sonraki sempozyumda ise alt çalışmaları tamamlayarak, Isparta için bir kitap haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Günaydın da, Isparta Kent Konseyinin amacını tanımladığını söyledi. Günaydın, “Isparta Kent Konseyinin görevlerini yazılı bir hale getirmişler. Kent Konseyinin çalışma ilkelerini çıkardıktan sonra ayrıyeten görevlerini de eklemişler ve üyelerinin tamamını buna dahil etmişler. Isparta Belediyemizin ve şehrimizin dünü bugünü ve yarını düşüncelerini ortaya çıkarmışlar. Burada da araştırma gurubu ile beraber yapılan Isparta’ya münhasır eserleri de ortaya koymuşlar. Çalıştay ve sempozyum düzenliyorlar. Bende bunlara katılacağım. Yılda birkaç defa seçimsiz genel kurul kararı almışlar. Böylece yeniden kendilerine zindelik ve araştırma hareketi veriyorlar.”ISPARTA (İHA)