

- Uyuşturucu satılan internet kafe kapatıldı

- Uyuşturucu baskını yapılan kafeye 30 gün faaliyetten men cezası



- Isparta’da uyuşturucu satıldığı iddia edilen internet kafe Valilik tarafından 30 gün süreyle kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir internet kafede uyuşturucu satışı yapıldığı ve sık sık bağımlı şahısların gelip gittiği bilgisi üzerine geçtiğimiz hafta çalışma başlatarak baskın yaptı. Operasyonda S.Y. ve B.K. isimli 2 kişi yakalandı. 1,54 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Valilik, kafeyi 30 gün süreyle kapattı

Olayın ardından madde bağımlılığı konusunda mücadeleyi artıran Isparta Valiliği, bağımlıların sık sık gittiği ve içeride bulunanların birbirlerine uyuşturucu sattığı tespit edilen internet kafeyi 30 gün süre ile kapatarak faaliyetten men kararı verdi



ISPARTA (İHA)