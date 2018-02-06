Ücretsiz izne çıkanlar dikkat!

Yeni yılda asgari ücretle birlikte 20 milyon çalışanın Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artarken, Maliye Bakanlığı bu konuda en çok merak edilen sorulara açıklık getirdi.

İndirimde düşük ya da yüksek ücret değil medeni durum belirleyici olacak. Serbest avukat- doktor çalışmayan eş kabul edilirken, ücretsiz izne çıkan geçim indiriminden yararlanamayacak.

Çocuklarını kaybeden dede, büyükanne torunu için AGİ'den faydalanabilecek. İki işte çalışanın asgari geçim indirimi yüksek olan ücretle birlikte ödenecek. Yıl içinde iş değiştirenler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren AGİ'den yaralanmaya devam edecek. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde indirim yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilerek gerçekleştiriliyor.

Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, AGİ'de dikkate alınmayacak. AGİ tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacak. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık AGİ tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacak.

İKİ İŞTE ÇALIŞANLAR...

İki işte çalışan için AGİ uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecek. Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, işverene verecek.