- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) aşure etkinliği düzenlendi.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik, yaklaşık 3 bin kişi için hazırlanan aşure ikramlarıyla gün boyu devam etti.Etkinliğe ev sahipliği yapan ISUBÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Zafer Çağlar, yaptıkları etkinlik ile amaçlarının akademisyen ve öğrenciler için bir kaynaşma ortamı sağlandığını belirtti.Yapılan etkinlik ile aynı zamanda geleneklerin de sürdürüldüğüne değinen Çağlar, kardeşlik ve aidiyet duygularının da pekiştiğini söyledi.İHA