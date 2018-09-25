- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 9 yıl önce kurulan Ahşap Sanat Merkezinde incelemelerde bulundu.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram ve belediye meclisi üyeleri ile birlikte 9 yıl önce kurulan Ahşap Sanat Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkezde yapılan çalışmaları ve Isparta’nın şehir süsleme sanatına yaptığı katkıları inceleyen heyet çalışmaları devam eden 1922 yılında Kurtuluş Savaşı bitiminde Türkiye’nin ilk kadın ressamı Mihri Müşfik Hanım tarafından yapılan ve şu anda orijinali kayıp olan, boya ‘Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa’ tablosunun ahşaba 3 boyutlu olarak işlenmesini ve Başkan Günaydın’ın tasarladığı sevgiyi anlatan Derin Sevgi tablosunu inceledi.İncelemelerinin ardından Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, merkezin dokuz sene önce kurulduğunu ve bugün 32 usta yetiştirdiklerini dile getirdi. Günaydın, “Bu ustalarımıza ben pir usta diyorum. Kaybolan el sanatlarımızı geriye getirip kündekariden oymacılığa çok sayıda eser üretiyoruz. Bunlar arasında Etnografya Müzemizin kapısı, pencerelerin ahşap işlemeleri, kanatları, Gökkubbe’mizin kapısı, saat kulesi bu merkezimizde üretilmiştir” dedi.Bu tip çalışmaları Türkiye’de yapacak bir yerin olmadığını kaydeden Günaydın, “Bu bir hayaldi, bu gerçekleşti. Hayaller projeye, projeler hayata dönüşüyor. Yine merkezimizde resim tablolarını ahşap üzerine üç boyutlu işliyoruz. Bunlardan birisi de Dede Korkut’un 12 hikayesidir. Bu da dokuz senelik çalışmanın bir ürünüdür. Şu anda da merkezimiz 1922 yılında Kurtuluş Savaşı bitiminde Türkiye’nin ilk kadın ressamı Mihri Müşfik Hanım tarafından yapılan ve şu anda orijinal kayıp olan, 3x2,40 metre ebadında yağlı boya ‘Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa’ tablosunun ahşaba 3 boyutlu olarak işlenmesini gerçekleştiriyor.”Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Tablosunun, Atatürk’ün sağlığında İnönü eliyle zamanın Yugoslavya Kralına hediye edildiğini, daha sonra Belgrad Müzesinde bu tablonun sergilendiğini söyleyen Günaydın, “2.Dünya Savaşında resim kaybolmuş. Daha sonra yeniden bulunmuş ancak daha sonra Yugoslavya’nın parçalanması esnasında tablo yeniden kaybolmuş ve bulunamamıştır” dedi. Tablonun kayıp olduğunu dile getiren Yusuf Ziya Günaydın, “Çalışmaları devam eden üç boyutlu eserimiz Türkiye’nin görmek istediği büyük eserlerden birisi olacak. Kayıp olan yağlı boya tablonun gerçek boyutlarına sadık kalarak tabloyu ahşap üzerine üç boyutlu olarak işliyoruz. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Tablosu ve bugüne kadar yapmış olduğumuz diğer tablolar Ergenekon Müzemizde sergilenecek. Ahşap boya üzerinde de çok ileriye gittik. Bu boya tekniğini de bu tablomuzda kullanacağız” şeklinde konuştu.Isparta’ya has ve kendi tasarımları olan Derin Sevgi tablosu hazırladıklarını ve bunun da yapımının devam ettiğini belirten Başkan Günaydın, “Bu tablonun tasarımı bize ait. Bu tablomuzda müzemizde yer alacak. Gülün içerisinde sevginin yüzlerce örneği, art arda görülebilecek. Sevgi ritimlerini ortaya atan bir tablo. Tabloda kalbin iç ve dış dünyası. Isparta’mızda bulunan sarı ve mor menekşe bulunuyor. Bu menekşeler Davraz’da bulunuyor. Isparta’nın gülü de tabloda yer almakta. Bu tablo içinde kuşlar, leyleklerde bulunuyor. Derin sevgi içinde doğa ile bütünleşme sanatı bu tabloda görülecektir. Bunların her biri tek tablolardır. Bu objeler bilim adamları, sanatçılar, ressamlar ve araştırmacıların gelerek bu tablolarımızı inceleyeceklerini düşünüyorum. Bu çalışmalar ülkemize ve Türk Milletine hayırlı olmasını diliyorum.”İHA