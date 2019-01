Isparta’da planlı elektrik kesintisi

20 Ocak 2019 Pazar günü, 15.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-200/A (Toptancılar yanı) trafosunda Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 20 Ocak 2019 tarihinde, saat 15.00-18.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi 4508/1, 4506/1, 4504/1, 4502/1 ve 4500/1 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

21 Ocak 2019 Pazartesi günü, 08.30-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-169 (Emek taksi 322110) trafosu AG kol çıkışlarında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 21 Ocak 2019 tarihinde, saat 08.30-12.00 arasında, üç buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan 109 Caddesinin bir kısmında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

21 Ocak 2019 Pazartesi günü, 13.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır

. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-172 (Yedişehitler Okulu 322109) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 21 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00-18.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan 2921, 2922, 2923, 2924, 2925 ve 2932 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

22 Ocak 2019 Salı günü, 08.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-200 (Kongre Sarayı TR 322115), trafosunda Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 Ocak 2019 tarihinde, saat 08.00-12.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan 156, ve 141 Caddelerinin bir kısmı ve 3002, 3004, 3005, 4503 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

22 Ocak 2019 Salı günü, 13.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-203/A (Cuma Pazarı eski direk 322117) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00-18.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan 2902, 2901, 2903, 2907, 2905, 2990, 2904, 2914, 2989, 2912, 2913 ve 2908 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

22 Ocak 2019 Salı günü, 13.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-206 (Anadolu Maliye trafosu) trafosu C ile D kol çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 22 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00-17.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Anadolu ve Moderevler Mahallelerine ait; 131 ve 160 Caddelerinin bir kısmı, 4201, 4202, 4203 ve 3144 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

22 Ocak 2019 Salı günü, 10.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-205 (Iyaş Selçuklu TR) trafosu B kolu çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 22 Ocak 2019 tarihinde, saat 10.00-12.00 arasında, iki saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Modernevler Mahallesinde bulunan 160 ve 146. Caddeleri, 3148, 3157 ve 3159 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.



Isparta'da planlı elektrik kesintisi

21 Ocak 2019 Pazartesi günü, 10.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyükgökçeii kesici ölçü kabininden Sivriler Petrol çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 21 Ocak 2019 tarihinde, saat 10.00-12.00 arasında, iki saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkeze bağlı; Eğirdir yolu üzeri ve Sivriler SHD., Gökçeliler SHD., Sivriler Petrol, H. Tekeli Matlaş, Kemal Saral, Ahmet Tilki, İsmet Tilki ve Abdullah Gök ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.





Kamuoyuna duyurulur.