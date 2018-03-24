Isparta Ülkü Ocakları tarafından ve Asena Birimi tarafından Regaib Kandili dolayısıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak, dualar edildi.Ülkü Ocakları Isparta İl Başkanlığı tarafından mübarek 3 ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili münasebetiyle program düzenlendi. Ülkü Ocakları toplantı salonlarında gerçekleştirilen program kapsamında iki ayrı Kur’an-ı Kerim tilaveti programı gerçekleştirilerek dualar edildi. Ülkü Ocakları mensuplarının yanı sıra programlar kapsamında Asena Birimi de Kur’an-ı Kerim okuyarak, kandil münasebetiyle dualar etti.Gerçekleştirilen programlara çok sayıda Ülkü Ocakları mensubu genç ve Asena Birimi’ne bağlı bayanlar katıldı.ISPARTA (İHA)