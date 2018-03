Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) düzenlenen 'Kariye Zirvesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Günaydın, üniversiteli gençlerin karşılaşabileceği sorun, sıkıntı ve durumlar karşısında yapmaları gerekenleri özetleyerek tavsiyelerde bulundu.SDÜ'de düzenlenen 'Kariyer Zirvesi' kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Isparta Valisi Şehmus Günaydın, gençlerin geleceğine yön vermesi bakamında tavsiyelerde bulundu. Kariyer yolculuğuna doğruların peşinde çıkılırsa başarılı olunabileceğini vurgulayan Günaydın, “Yaşadığınız zamanı en iyi şekilde değerlendirin, yapmak istedikleriniz için zamanında karar verin. Yapacağınız işleri not alın. Mutlaka bir bilgi notunuz olsun” dedi.Bursa’da geçirdiği öğrencilik yılları ve mesleğe adım attığı ilk yıllardan bahseden Vali Günaydın, "kariyer, “ün”, “iyi bir meslek”, “para” tanımlarının dışında insanın bulunduğu yerde, sevdiği işte, en iyisini yapma çabasıyla kendini geliştiriyorsa o insan kariyerlidir” şeklinde konuştu.“Adalet” ve “Doğruluk” kavramlarına çok önem verdiğini meslek hayatında her zaman bu doğrultuda ilerlediğini belirten Günaydın, “Yöneticilik anlayışım, adalet ve doğruluk kavramları üzerine kurulu. Hiçbir zaman adalet ve doğruluktan taviz vermedim. Sizler de adımlarınızı bu kavramlar üzerine atın. Kariyer merdivenini doğruları yaparak çıkarsanız başarılı olursunuz. Bu her durumda böyle. Yanlışlar karşısında sessiz kalmayın. Yanlışı yaşatırsanız doğrular ölür. Meslek hayatınızda sık sık karşılaşacağınız sorunlardan birisi de çalışma arkadaşlarınız ile olan ilişkileriniz. Bu ilişkilerde her zaman yapıcı olmaya çalışın. İhanet edene asla fırsat vermeyin. Fırsat verirseniz, ülkemizin, milletimizin geleceği tehlikeye girer” dedi.Tecrübe kazanmanın zamanla alakalı olmadığını ifade eden Günaydın, tecrübenin, insanın kendini yetiştirmesi, merakı ve araştırmasıyla ilgili olduğunu söyledi.“Her şeyi ben biliyorum” düşüncesinin çok yanlış olduğunu vurgulayan Vali Günaydın, öğrencilere, “İnsanları dinleyin, fikirlerini alın bunun size çok faydası olacaktır” şeklinde seslendi.Teknoloji bağımlılığının zararlarına da değinen Günaydın, gençlerin yaşadığı sıkıntılarda bağımlılığın da rolü olduğunu, bununla toplum olarak mücadele etmemiz gerektiğini belirtti.ISPARTA (İHA)