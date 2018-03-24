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Resmi yürürlüğe girdi! 60 taksit yapılabilecek

Resmi yürürlüğe girdi! 60 taksit yapılabilecek
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Resmi yürürlüğe girdi! 60 taksit yapılabilecek

Borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergiye uyumlu mükelleflerin borçları, mükellefin çok zor durum derecesine göre, 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılacak tecillerde yıllık faiz yüzde 0,6'ya kadar düşebilecek.

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, vergiye uyumlu mükellefler için getirilen, mali yüklerini azaltarak borçlarını taksitler halinde ödeme imkanına ilişkin detaylar yer aldı.

Düzenlemeyle, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş, borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergiye uyumlu mükelleflerin borçları, uygulanmakta olan faiz oranından düşük oranda faiz uygulanarak ve daha az teminat alınarak, uygun şartlarda taksitlendirilebilecek.

Vergiye uyumlu mükellef tanımına ise ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle aralıksız en az 3 yıl süreyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan, son 3 yıla ait tüm vergi beyannamelerini süresinde vermiş olan ve vadesi 1 yılı geçmemiş vergi borcunu, borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olan mükellefler giriyor. Ayrıca haklarında son 5 yıl içinde Vergi Usul Kanunu'na göre kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmaması ve asıl borçlu konumunda olunması şartları da getirildi.

Vergi mükelleflerine yeni imkanlar

Vergiye uyumlu mükelleflerin vadesi 1 yılı geçmemiş vergi borçları, 500 bin liraya kadar teminatsız, 500 bin lirayı aşan kısmın yüzde 25'i için teminat karşılığında taksitlendirilebilecek.

Bu borçlar için, mükellefin çok zor durum derecesi ve verilen taksitlendirme süresine bağlı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş en düşük yıllık yüzde 0,6, en yüksek yıllık yüzde 9 oranlarında faiz uygulanacak. Bu borçlar, çok zor durum derecesine bağlı olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Taksitlendirme düzenlemesinden sadece Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammından olan borçlar için yararlanılabilecek.

Taksitlendirilen vergilere gecikme zammı yerine alacağın, vade tarihinden, tecil başvuru tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.

Taksitlendirilen borcun erken ödenmesini teşvik için erken ödenen taksitlere faiz indirimi uygulanacak.

Taksitlendirme şartlarının ihlal edilmesi durumunda, taksitlendirme en fazla iki defa geçerli sayılabilecek. Tecil şartlarına uyulmaması halinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde kapsamında tecil yapılmayacak.

Hacizli mallar teminat yerine geçecek

Mükelleflerin tecil başvurularından önce haczedilmiş olan mallar teminat yerine geçecek. Ancak hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak.

Vergi dairesi hacizli malın borçlu tarafından satılmasına izin verebilecek

Vergi dairesince hacizli malın borçlu tarafından satılmasına izin verilmesi için, tecil edilen borç tutarının 2 milyon lirayı aşmaması, tecil edilen borç tutarının 2 milyon liradan fazla olması halinde ise satışına izin verilecek hacizli malın değerinin 2 milyon lirayı aşmaması, satış sonrasında tecil edilen tutarın yüzde 25'i oranında hesaplanan zorunlu teminat tutarını karşılayacak hacizli mal ve/veya teminat bulunması gerekecek.

Satış izni verildiği takdirde hacizli malın değerinin yüzde 50'sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin yüzde 50'si vergi dairesine ödenecek. Kalan yüzde 50 tutarı ise borçlu tarafından kullanılabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ
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