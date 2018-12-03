Uçak kazasında hayatını kaybeden bilim adamları SDÜ’de anıldı

- Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde 30 Kasım 2007 tarihinde İstanbul-Isparta seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden bilim adamları için Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) anma programı düzenlendi.Prof. Dr. Engin Arık Parkı ve Şehitler Anıtı önünde yapılan törende Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Çakmak ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Akkurt birer konuşma yaptı ve 2007 yılında SDÜ ev sahipliğinde yapılacak olan “Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Çalıştayı”na katılmak üzere Isparta’ya gelen ve Keçiborlu ilçesinde gerçekleşen kazada vefat eden bilim adamlarına rahmet diledi.Ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı aynı zamanda Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Hızlandırıcı Merkezi Proje Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaplan ise proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Kaplan konuşmasında, "Projemiz artık Kalkınma Bakanlığı tarafından destekleniyor; Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde Üniversitemizin de arasında bulunduğu 12 üniversiteden 150 bilim insanın katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Proje, eğitimden sağlığa, güvenlikten enerjiye ve biyoteknolojiden nanoteknolojiye kadar birçok alanda imkan sunacaktır" dedi.Kaplan, konuşmasını elim kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek tamamladı.Programda uçak kazasında hayatlarını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık, Prof. Dr. Fatma Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet, Araştırma Görevlisi Özgen Berkol Doğan, Araştırma Görevlisi Mustafa Fidan ve Engin Abat anıldıİHA