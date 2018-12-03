Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Gün şartı kalkıyor

İşsiz kalan çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için şart koşulan 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" maddesi "hizmet akdine tabi" olarak değiştiriliyor.



Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde sürekli çalışma kriteri yerine iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılacak ve SGK'ya eksik gün bildirilenler de işsizlik ödeneği alabilecek. Söz konusu şarttan ötürü maaş alamayanların sayısının 12 bin 500 olduğu ifade edilmişti.



Meclis’e bugün sunulan torba yasada işsizlik maaşına ilişkin çok önemli bir düzenleme yer alıyor.



Düzenlemenin Meclis’ten geçmesi halinde işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu tamamen ortadan kalkacak.



120 gün şartı esnetiliyor



Bu kapsamda işsizlik ödeneğinden yararlanmak için son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde değiştirildi.



120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı işsizlik maaşı ödememe durumu böylelikle ortadan kalmış olacak.



12 bin 500 kişi daha işsizlik maaşı alabilecek



İşsizlik maaşı alabilmek için sigorta priminin 120 gün boyunca kesintisiz ödenmiş olması gerekiyordu. Söz konusu şartın kalkması halinde 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşından yararlanması bekleniyor.



Hizmet akdi ne demek?



6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda tanımlanan hizmet akdinde gerekse iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesinde hizmet akdi; işçinin muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibinin de bu hizmetin karşılığında ona bir ücret vermeyi taahhüt ettiği sözleşme olarak tanımlanıyor.



Çalışanlar, iş sözleşmesi sona erdikten sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurarak işsizlik sigortası fonundan yararlanabiliyor. Maaş miktarı ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. 2018 yılı için en yüksek işsizlik maaşı bin 623 lira olarak belirlenmişti.







KAYNAK: YENİ ŞAFAK