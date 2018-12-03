Öğrencilere yemekhanede konser sürprizi

Isparta'da yemekhaneye gelen üniversitesi öğrencileri kendilerini Akademik Oda Orkestrası tarafından verilen konserde buldu.Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) öğle yemeği için yemekhaneye gelen öğrenciler, kendilerini bir anda Akademik Oda Orkestrası tarafından verilen konserin içinde buldu. Doğu Yerleşkesi’ndeki yemekhanede, öğrencilerin hiç beklemediği bir anda gelen orkestra, klasik müzik konseri vermeye başladı.Etrafa bakarak durumu çözmeye çalışan öğrencilerden bazıları şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları da müzikal sürprizi cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.Konserin ardından Akademik Oda Orkestrası görevlileri yemekhaneden ayrıldı.İHA