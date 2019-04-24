Türkmen Milli Şairi Mahdum Ouli Fragi Üniversitemizde Anıldı

Edebi Doğu Türkçesi ile eserler veren, Türkmen Klasik Şiir Sanatı Kurucusu, 18’inci yüzyıl Şairi Mahdumkulu (Mahdum Ouli Frâgî) üniversitemizde anıldı. Anma törenine katılan Türkmenistan’ın Bangladeş Büyükelçisi Abdurrahim Oraz, Fragi’nin hayatını ve eserlerini anlattı.Türkmen-Afgan Öğrenciler Birliği, Uluslararası Öğrenci Derneği Isparta Temsilciliği, Öğrenci Konseyi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Mahdum Ouli Fragi’yi anma etkinliği İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Türkmen Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Hacı Murat Salar, eserleri Türkiye Türkçesi’ne de çevrilen Fragi'yi Türkiye’de SDÜ’de anmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Uluslararası Öğrenci Derneği Isparta Temsilcisi Ali Aslan ise Türkiye için Yunus Emre ne değer taşıyorsa Türkmenistan için de Mahdumkulu’nun aynı anlam taşıdığını kaydetti. Her iki ustanın da ilham kaynağının Hoca Ahmed Yesevî olduğuna işaret eden Aslan, SDÜ’nün böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasını kıvançla karşıladığını söyledi.Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkan Vekili Zafer Aktaş da uluslararası öğrencilerin Isparta’da huzur içinde eğitim-öğretim görmeleri için çalıştıklarını ayrıca bu tür kültürel etkinliklerine de her türlü desteği verdiklerini kaydetti.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Telci de böylesine önemli bir edebi şahsiyeti anmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız Hoca Ahmed Yesevî, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Yûnus Emre, Mehmed Âkif Ersoy, Mahdum Ouli Frâgî ve sayısız değerin hepimizin öz varlığı olduğunu söyledi. Üzerinden yüzyıllar geçmiş olsa dâhi onları anmaktan, eserlerini konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Afganistan’ın Bangladeş Büyükelçisi ve aynı zamanda şair olan Abdurrahim Oraz da kendinin kaleme aldığı ‘Mahdum Ouli Frâgî’ şiirini okudu.Afganistan’ın Belh Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhammed Salih Yıldırım Rasih ise etkinliği gönderdiği videoda Türkmenistan’ın ‘Millî şairi’ kabul edilen Mahdumkulu’nun ahlakını, felsefesini, düşünce ve edebi akımını anlattı. Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Nuri Yağdı İlsöğer de şairin Türkmen ve doğu edebiyatındaki yeri ve önemini analiz etti.Türkmen Araştırmacı Yazar Esedula Oğuz şairin eserlerinden bazı bölümler okudu.