Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Nisan ayı olağan toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi. Yerel seçimlerde başarılı olan yeni belediye başkanları ve il genel meclisi başkanlarının katıldığı ilk toplantı Antalya Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU başkanlığındaki BAKA Yönetim Kurulu toplantısına; Antalya Valisi Münir KARALOĞLU, Burdur Valisi Hasan ŞILDAK, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan KESKİN, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat AKBIYIK, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK, Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa TUTAR, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf KEYİK ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah MADENCİ ve uzmanlar katıldı.
BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Antalya Valisi Münir KARALOĞLU’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Toplantı açılışında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU, “Öncelikle yerel yönetimler seçimlerinden başarılı çıkan gerek belediye başkanı arkadaşlarımıza gerekse il genel meclisi başkanı arkadaşlarımıza hayırlı olsundiyorum. İnşallah bundan sonraki toplantılarda hep beraber Antalya, Isparta ve Burdur illeri için hayırlı projelerin altına imza atacağımızdan eminim” dedi. Antalya, Isparta ve Burdur’da uygulanacak projelerin üç ilde yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal anlamda hayırlara vesile olmasını dileyen Isparta Valisi SEYMENOĞLU, sözlerine şöyle devam etti; “Zaman zaman yatırımcılara bir can suyu destek vermek için zaman zaman çiftçilikle, hayvancılıkla tarımla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak için önerilen sunulan projeleri 3 ilimiz çapında değerlendirerek uygulamaya sokmaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerde yürütülen projelerin de olumlu dönüşlerini de alanda alan ziyaretlerimizde görüyoruz. Vatandaşlarımız, yatırımcılarımız STK’larda yatırım yapanlar uygulamalardan layıkıylamutlu ve memnun. İnşallah bundan sonra da ticaret ve sanayi odaları başkanlıklarımızla, il özel idarelerimizle, belediyelerle valiliklerle beraber vatandaşımızın desteği ve katkısıyla sundukları projelerle daha verimli daha önemli işler yapacağımızdan da eminim. Toplantının hayırlı geçmesini temenni ediyorum.”
BAKA Yönetim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle tamamlandı.(22.04.2019)