Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)Antalya’da gerçekleştirdi. Yerel seçimlerde başarılı olankatıldığı ilk toplantıyapıldı.Ömer SEYMENOĞLU başkanlığındaki BAKA Yönetim Kurulu toplantısına;Münir KARALOĞLU,Hasan ŞILDAK,Serkan KESKİN,Murat AKBIYIK,Muhittin BÖCEK,Şükrü BAŞDEĞİRMEN,anı Ali Orkun ERCENGİZ,Mustafa TUTAR,Yusuf KEYİK ileAbdullah MADENCİ ve uzmanlar katıldı.BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Toplantı açılışında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı, “Öncelikle yerel yönetimler seçimlerinden başarılı çıkan gerekdiyorum. İnşallah bundan sonraki toplantılarda hep beraber” dedi. Antalya, Isparta ve Burdur’da uygulanacak projelerin üç ilde yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal anlamda hayırlara vesile olmasını dileyen, sözlerine şöyle devam etti; “Zaman zaman yatırımcılara biriçin zaman zamaniçin önerilen sunulan projeleriGeçmiş dönemlerde yürütülen projelerin de olumlu dönüşlerini de alanda alan ziyaretlerimizde görüyoruz.mutlu ve memnun. İnşallah bundan sonra dave katkısıyla sundukları projelerle daha verimli dahaToplantının hayırlı geçmesini temenni ediyorum.”BAKA Yönetim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle tamamlandı.(22.04.2019)