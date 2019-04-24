KARAYOLLARI 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Ek-Pet İnş. San. Taab. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) toprak işleri, sanat yapılan ve BSK yapılması" işinde yapım çalışmalan devam etmektedir.

25.04.2019 Perşembe günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K. No.lu Isparta - Eğirdir Ayrımı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlamalı kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.





Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yrd