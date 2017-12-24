Türkiye için büyük fırsat! Milyarlarca dolar...

HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ, "Türk iş adamları Katar’da 110 milyar dolarlık bir pazarı devralabilir" dedi.

Hadımköy - Arnavutköy Sanayici İşadamları Derneği (HASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ,

"Katar’da iş yapan firmalar daha ziyade Dubai, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen gibi Körfez ülkeleri. Ancak onların da yaşadığı 15 Temmuz gibi bir problemleri var. Dolayısıyla orada iş yapan bütün bu firmaları FETÖ ihanetçileri gibi kovmuşlar. Türk iş adamları Katar’da 110 milyar dolarlık bir pazarı devralabilir"

dedi.

Bozdağ, HASİAD üyelerinin Katar ziyareti hakkında bilgiler verdi.

HASİAD olarak son dönemde İran ve Katar ile yeni iş birliklerine yöneldiklerini anlatan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında yaptığı İran ziyaretinin ardından ülkeye giderek 8 milyon dolarlık anlaşma yaptıklarını kaydetti.

Bozdağ, şu bilgileri verdi:

"İran ile iş birliği imkanları hiç olmadığı kadar cazip. 22 iş adamımızla İran’a gittik ve birkaç günde 8 milyon dolarlık anlaşma yaptık. Bunun dışında onların bizde yapacağı yatırımlar, bizimorada yapacağımız yatırımlar üzerinde hala konuşuyoruz. İran’da Türk yatırımcılara 10 bin hektar arazi ayarlamışlar. Ücretsiz yer, ücretsiz elektrik, işçi ücretlerinin yüzde 50’sini kendileri karşılayacakları şekilde kapsamlı bir hazırlık yapmışlar. Bizdeki ikinci el makine parkuruna bile razı olduklarını söylüyorlar. Yeter ki buraya gelin diyorlar. 30 milyar dolarlık bir pazar açıldı İran’da. Bu ülkede malum makine parkuru ve araçlar çok eski."

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN İRAN'DAKİ YATIRIMLARI HIZLA ARTACAK"



Bozdağ, İran sanayisinin içinde bulunduğu durumu "

İran’da ambulansların içinde ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan monitör üretiliyor ama plastik kaplamasını üretecek durumda değiller. Türkiye ile bağlantı kurdular ve alım yapacaklar."

sözleriyle aktardı.

Türk ekonomi yönetiminin, İSO’nun ve diğer iş dünyası kuruluşlarının İran konusuna yoğunlaştığını anlatan Bozdağ, "Henüz imza atılmamış olsa da Türkiye ve İran arasında parakonusunda bir anlaşma sağlandı. Karşılıklı hukuki işlemler başlatılıyor. İnanıyoruz ki gelecek yıl Türk şirketlerinin İran’daki yatırımları hızla artacak. HASİAD olarak bizim bu yıl İran’la yaptığımız 8 milyon dolarlık anlaşmaların gelecek yıl 36 milyon doları bulacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KATAR'DA BÜTÜN TÜRK ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE İHTİYAÇ VAR"

Körfez ülkelerinde yaşanan 15 Temmuz benzeri durumun Katar’da ekonomik dengelerin yeniden dizayn edilmesine yol açtığını anlatan Bozdağ, HASİAD olarak 11-14 Aralık’ta Katar’da bulunduklarını söyledi.

Bozdağ, "Katar’da iş yapan firmalar daha ziyade Dubai, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen gibi Körfez ülkeleri. Ancak onların da yaşadığı 15 Temmuz gibi bir problemleri var. Dolayısıyla orada iş yapan bütün bu firmaları FETÖ ihanetçileri gibi kovmuşlar. Dolayısıyla Katar'da bütün Türk özel sektör temsilcilerine ihtiyaç var" bilgilerini verdi.

Katar Ekonomi Bakanı ve Sanayi Bakanı’nın danışmanlarının Türkiye’ye gelerek kendilerine davette bulunduğunu anımsatan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyaretinden sonra Türkiye ve Katar arasındaki iş birliği çalışmalarının hız kazandığını ifade etti.

"KATARLI DOSTLARIMIZ DOMATESİ BİLE İKİ LİRA FAZLA VERİP BİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bir catering firması sahibi olarak kendisinin de Katar Gaz ve Katar Petrolleri’nin 40 bin kişilik yemek işinin fizibilitesi için görüşmeler yaptığını aktaran Bozdağ, HASİAD üyesi bir çamaşır yıkıma firmasının da Katar'da düzenlenecek 2022 Olimpiyatları öncesi ülkede bir tesis kurmayı planladığını kaydetti.

"Katarlı dostlarımız domatesi bile iki lira fazla verip bizden almaya çalışıyorlar. Türkiye’yi o kadar çok seviyor. Umman, Dubai, Bahreyn gibi ülkelerin iş adamlarını pazardan çıkarmışlar. Biz de o boşluğu doldurmaya gittik."

ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türk iş adamları Katar’da 110 milyar dolarlık bir pazarı devralabilir. Katarlılar, ülkeden çıkardıkları Körfez şirketlerinin yanı sıra 110 milyar dolara denk gelen bir hacmi elinde bulunduran bu ülke şirketlerinin tamamını ülkeden çıkarabileceğini bildirdi. ‘Yeter ki Katar’a emlakçı, bina-arazi satıcılarıyla gelmeyin. Bize gerçek sanayicileri alın gelin.’ dediler. Biz de Hadımköy’deki gerçek sanayicileri alıp gittik. Olumlu temaslarımız, iş birliklerimiz oldu. Bunların detaylarını da önümüzdeki dönemde paylaşacağız."