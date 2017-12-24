TÜRKİYE HABERLERİ MEZUNLARI AJAN OLABİLECEK

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Türkiye'de bir ilk! Güvenlik' fakültesi kuruluyor

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ISPARTA 0
böcüzade

Türkiye'de bir ilk! Güvenlik' fakültesi kuruluyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, güvenlik bilimlerinin yer alacağı fakülte için 2018-2019 akademik yılını hedeflediklerini açıkladı.


Türkiye'de bir ilk! Güvenlik' fakültesi kuruluyor
 

4 yıllık eğitim verecek fakültede her bölüme 20 öğrenci alınacak. Prof. Çelik, “İstihbarat bölümü mezunları ajan da olabilirler” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, istihbarat, güvenlik, terör ve strateji gibi bölümlerin yer alacağı“güvenlik bilimleri fakültesi”ni 2018-2019 akademik yılında hizmete almayı hedeflediklerini söyledi.

 

Prof. Dr. Çelik, güncel yaşamdan kopuk olmayan bir üniversite anlayışına sahip olduklarını ve geleceğe yön veren meslekler için eğitim verdiklerini belirtti. DEÜ bünyesinde “güvenlik bilimleri fakültesi” kuracaklarını kaydeden Çelik, 4 yıllık eğitim verecek fakültede istihbarat, güvenlik, terör ve strateji bölümlerinin yer alacağını, ilk yıl her bölüme 20 öğrenci alacaklarını açıkladı. Çelik, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma yaptıklarını vurgulayarak, “Ülkemizin ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz diye düşünüyoruz, bir ekip oluşturup üzerinde çalışıyoruz. Şimdi güvenlik bilimleri fakültesi projemizi senatodan geçirip YÖK’e göndereceğiz ve gelecek sene eğitime başlayacağız” ifadelerini kullandı.

İÇ VE DIŞ İSTİHBARAT

Fakültenin istihbarat bölümünde iç ve dış istihbarat anabilim dalı ile suç araştırma anabilim dallarının olacağını kaydeden Çelik, strateji bölümünde stratejik araştırmalar güvenlik ve yönetimi anabilim dallarını da içereceği bilgisini verdi. Çelik, DEÜ’deki güvenlik bilimleri fakültesinin bölümlerinde siyasi tarih, sosyoloji gibi derslerin verileceğini belirterek, şöyle konuştu:“Yurtdışında örnekleri var. Mesela strateji bölümünü niye istiyoruz, 100 yıllık stratejik planları yapıp ona göre önlem almak istiyoruz. Her şeyin analitik düşünce açısından değerlendirilmesi ve buna uygun tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz.”

ÜNİVERSİTELİ GÜVENLİKÇİ

Her bölümün alana ilişkin dersleri olacağını da dile getiren Çelik, “İstihbarat bölümünde siyasi tarih, iç, dış, siber istihbarat, istihbarat toplama teknikleri, oyun teorisi, güncel coğrafi bilgi teknolojileri gibi dersler olacak. Mezun olanlar polis, jandarma birimlerinde görev alabilir ya da fabrikalarda, hastanelerde çalışabilir, ülkenin geleceğinde etkili olabilir” değerlendirmesini yaptı. Çelik, istihbarat bölümü mezununun ajanlık yapıp yapamayacağına ilişkin ise “İstihbarat mezunu ajan da olabilir” dedi.

Fakültenin güvenlik ve terör bölümünün de ayrı bir öneme sahip olacağını dile getiren Çelik, bölümde “üniversiteli güvenlik görevlileri” yetiştireceklerini ve sektörü sistemli bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ
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