2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEDİĞİ HABER

Asgari ücrete yeni yılda enflasyona göre zam yapılacağını belirten Başbakan, "Çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermedik" diye ekledi.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları devam ederken, Başbakan Yıldırım'ın verdiği bu ipucu yeni asgari ücrete ilişkin rakamı da ortaya çıkardı.

EN AZ 1.586 TL

Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 12.98 olmuştu. Yüzde 12.98'lik artış, şu an 1.404 lira olan asgari ücreti 1.586 liraya yükseltecek.

KİM NE KADAR İSTİYOR

Öte yandan, asgari ücret konusunda muhalefet partisinden de farklı bir öneri gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını istediklerini açıklamıştı.

Türk-İş'in asgari ücret talebi 1.893 lira olarak açıklanırken, DİSK asgari ücretin 2.300 lira olmasını istemişti.