TÜRKER AVM'DEN RAMAZAN'A ÖZEL İNDİRİMLER

TÜRKER AVM ŞUBELERİ

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İŞTE İNDİRİMLİ FIRSAT ÜRÜNLERİ

Isparta'nın AVM zinciri Türker AVM şubeleri, Ramazan Ayına özel indirim ve fiyatlarla hizmetinizde.Ramazan ayı'nda bayramlık ihtiyacınız olan yüzlerce üründe indirim fırsatları 4 Haziran 2019'a kadar devam edecek.Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde...Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14