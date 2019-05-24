​Klima bakımında "yedek parça" mağduru olmayın

​Klima bakımında "yedek parça" mağduru olmayın
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Klima bakımında "yedek parça" mağduru olmayın
- Baymak Uzman Yöneticilerinden Betül Başkır:
-"Klima bakımı sırasında tüketiciler ilk olarak yetki belgesi olan servisleri aramalı. Aksi halde yetki belgesi olmayan servislerin kullanacağı orijinal olmayan yedek parçalar, ilerde cihazda daha büyük arızalara neden olur"

Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, bakımı yapılmayan klimalarda oluşabilecek yıpranma, düşük performans ve yüksek fatura konusunda kullanıcıları uyardı.
Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, yazın sıcak havalardan bunaldığımızda kışın da ısınmak için ev ve iş yerlerimizde kullandığımız klimaların bakımı hem sağlık hem de tasarruf açısından çok önemli.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, bakımı yapılmayan klimalarda oluşabilecek yıpranma, düşük performans ve yüksek fatura konusunda kullanıcıları uyardı. Klima bakımında ilk olarak yetkili servislerin aranması gerektiğini ifade eden Başkır, klima bakımında dikkat edilmesi gereken 5 adımı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: 
- Biriken toz ısı transferini engeller 
"Bakımı yapılmayan klimalarda toz ve partikül birikir. Toz ve partiküllerin neden olduğu metal aksamlardaki korozyonun yüzeylerdeki ısı transferini engeller. Bunun sonucunda aşırı akım nedeniyle cihaz çalıştırılma sırasında zorlanır ve ömrü kısalır. 
- Arıza anında yetkili belgesi olan servis aranmalıdır 
Klima bakımı sırasında tüketiciler ilk olarak yetki belgesi olan servisleri aramalıdır. Aksi halde yetki belgesi olmayan servislerin kullanacağı orijinal olmayan yedek parçalar, ilerde cihazda daha büyük arızalara neden olur ve cihaz garanti koşullarının dışında kalır. 
- Gaz eksikliği yıpranma ve düşük performansa neden olur 
Klima kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise zamanla ortaya çıkan gaz eksikliğidir. Gaz eksikliği klimaların normal değerlerinde çalışmasını engeller ve düşük performans gösterir. Bunun sebebi klimaların yeterli ısı transferi yapamadığı durumlarda istenen kapasiteyi sağlayabilmek için daha yüksek devirlerde çalışması ve bunun da inverter klimanın tasarruf sağlama özelliğini ortadan kaldırarak yüksek enerji tüketimine neden olmasıdır. 
- Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçin 
Klima kullanımında enerji tasarrufu sağlamak için ilk adımda gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmelidir. Bu durumda yapılması gereken ise sıcaklık değerlerinin doğru ayarlanmasıdır. 
- Klimada yüksek kalite ve uzun ömür için yılda en az bir kez bakım yapılmalı
Klima bakımı yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Bakım sırasında, gaz basıncı ve gaz kaçağı kontrolünün yapılması gerekiyorsa gaz şarjı, alçak basınç ve yüksek basınç devresi basınç ölçümleri yapılmalı. Dış ünite konsol ve bağlantı aparatları, elektrik bağlantıları ve devreleri kontrol edilmeli. Fan gruplarının mekanik ve elektriksel kontrolleri, soket bağlantıları ve kablo bağlantı noktalarının kontrolü, evap, kondanser ve fan pervanelerinin kontrolü, filtre temizliği, gerekirse değişimi mutlaka yapılmalı. Drenaj hattı ve tavası kontrol edilmeli, klima iç ve dış ünite genel temizliği, ses ve emniyet elemanlarının işlevlerinin kontrolünün yapılmalı." 

İSTANBUL (AA) - 
 
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