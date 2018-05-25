Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı sonuçlarını açıkladı. 2017-2 Dönemi 2. Aşama Sonuçlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) 3 bilim insanının 3 ayrı projesi onaylanarak, destek kapsamına alındı.TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) '1003- Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2017- 2 Dönemi 2. Aşama Sonuçları'nı yayınladı. 'Araştırma- Geliştirme (AR- GE) Projeleri Destekleme Programı' kapsamında SDÜ'den 3 bilim insanının 3 ayrı projesi onaylandı.Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu (MYO) İnşaat Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Davraz'ın ''Binalar ve Sanayi Projelerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri'' başlıklı projesi destek kapsamına alındı.SDÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sennur Alay Aksoy'un ''Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları'' başlıklı projesi TÜBİTAK ARDEB tarafından destek gördü.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği Bölümü Konsrüksiyon- İmalât Anabilim Dalı (AD) Başkanlığı'ndan Dr. Mehmet Fahri Saraç'ın ''Nano- İmalât Teknolojeleri'' başlıklı çalışması da TÜBİTAK ARDEB tarafından onaylananlar arasında yerini aldı.İHA