

- Isparta’da 7 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı



Isparta’da bir süre önce cezaevinden firar eden, hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan kesinleşmiş 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Zafer Mahallesi’nde çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçu ile hakkında kesinleşmiş 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.D.’yi (28) kıskıvrak yakaladı.

Polis ekipleri tarafından gerekli işlemleri tamamlanan Y.D.’nin daha sonra firar ettiği cezaevine geri gönderildiği öğrenildi.



İHA

