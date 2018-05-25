TÜBİTAK, ''1003- Öncelikli Alanlar Araştırma- Geliştirme (AR- GE) Projeleri Destekleme Programı'' sonuçlarını açıkladı. ''2017- 2 Dönemi 2. Aşama Sonuçları''na göre SDÜ'den 3 biliminsanının 3 ayrı projesi onaylanıp destek kapsamına alındı.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ''1003- Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2017- 2 Dönemi 2. Aşama Sonuçları''nı yayınladı.''Araştırma- Geliştirme (AR- GE) Projeleri Destekleme Programı'' kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) 3 biliminsanının 3 ayrı projesi onaylandı.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Senirkent Meslek Yüksekokulu (MYO) İnşaat Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Davraz'ın ''Binalar ve Sanayi Projelerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri'' başlıklı projesi destek kapsamına alındı.SDÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sennur Alay Aksoy'un ''Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları'' başlıklı projesi TÜBİTAK ARDEB tarafından destek gördü.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği Bölümü Konsrüksiyon- İmalât Anabilim Dalı (AD) Başkanlığı'ndan Dr. Mehmet Fahri Saraç'ın ''Nano- İmalât Teknolojeleri'' başlıklı çalışması da TÜBİTAK ARDEB tarafından onaylananlar arasında yerini aldı.