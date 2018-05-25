Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) Türkçe Hazırlık kursunda öğrenim gören Benin uyruklu Abdou-Gafarou Abdoulaye Bamoi, 14. Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma ve TÖMER’ler Arası Türkçe Konuşma Yarışması’na katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bünyesinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen yarışmaya, ‘Hayata Girişin!’ başlıklı konuşması ile katılan öğrenci, 1. Mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.SDÜ TÖMER Öğrencisi Abdou-Gafarou Abdoulaye Bamoi, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen TÖMER öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen yarışmada elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Yarışmaya katılacağımı öğrenince hem mutlu oldum hem de heyecanlandım. Hocalarım en büyük destekçim oldu. Hazırlamış olduğum metni, hocalarım sayesinde düzenleyip diğer hazırlıklara geçtim. Almış olduğum bu ödülde, arkadaşlarımın ve hocalarımın da emekleri var. Onlara pek çok şey borçluyum ve hepsine teşekkür ediyorum” dedi.Merkez Müdürü Doç. Dr. Selami Turan, “TÖMER birimleri üniversitelerin dışa bakan yüzünü yansıtmaktadır. Aynı zamanda ülkemizin uluslararasılaşma vizyonunun önemli parçalarından biridir. Biz de öğrencilerimizle ve öğretim kadromuzla birlikte bu bilincin farkında olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada TÖMER’ler arası konuşma yarışmasında ödül kazanan öğrencimiz, bu vizyon çerçevesinde üniversitemizi iyi bir şekilde temsil etmiş ve bizi gururlandırmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.İHA