SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ekibiyle birlikte, oda seçimlerini geçtiğimiz ay tamamlayan ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.ITSO Başkanı Başdeğirmen ve ekibine hayırlı olsun dileklerini ileten SDÜ Rektörü Prof. Dr. Çarıkçı, Üniversite-Sanayi İşbirliğini ITSO ile çok iyi yürüttüklerini, yeni dönemde daha güzel işler ve işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Özellikle sanayiciyi ve Isparta’yı ilgilendiren konular başta olmak üzere, SDÜ’nün birçok konuda ve projede ITSO ile uyum içinde çalıştığını belirten Prof. Dr. Çarıkçı, “Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. SDÜ’nün her zaman yanında oldu. ITSO’nun yeni hizmet binasında Teknoloji Transfer Ofisimizi faaliyete geçirdik. Sayın Başkan ve ekibini bu konuda oldukça duyarlı ve üniversitemiz ile iç içe. İnşallah yeni dönemde daha farklı projeler ve işbirliği çalışmalarımız devam edecek. Sağlık alanında da yeni bir yatırırımız olacak bu konuda ITSO Başkanı olarak sizin öncülüğünüzde işadamlarımızdan destek istiyoruz. Daha önce başarıya ulaştırdığımız projelerimiz gibi bunun da başarıya ulaşacağından eminiz. Şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.Başkan Başdeğirmen: “Üniversitemiz Isparta’mız için büyük bir şans”Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başdeğirmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler Isparta’mızın gelişmesi büyümesi ve markalaşması için çalışan kuruluşlarınız. Üniversitemiz Isparta’mız için büyük bir şans ve ilimizin büyümesi, ekonomik gelişmesi ve bilimsel çalışmalar ile daha birçok konuda katkıları ölçülemez. Bizler üniversitemizle her zaman işbirliği içinde olduk. Hukuk Fakültemizin inşaatının yapılması, hastanelerimize cihaz alınması, sosyal projelere verdiğimiz desteklerle üniversitemizin her zaman yanında olduk ve bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim üyelerimiz eğitim ve sağlık alanında çok duyarlıdır. Sağlık alanında yapacağınız yatırım içinde üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim” diye konuştu.Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle son buldu.İHA