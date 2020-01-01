Araç sahipleri dikkat! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Yeni sistemde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar, trafikte otomatik olarak belirlenecek.



ÖLÇÜM YAPTIRMAYANA 895 TL CEZA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni uygulaması Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yaklaşık bir milyon 500 bin araç takipten kaçamayacak.



Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 895 lira para cezası verilecek.



2020 EGZOZ EMİSYON CEZASI

Standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezası uygulanacak.