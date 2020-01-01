TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ VE İLKOKUL SINIF TEMSİLCİLERİMİZ MEŞALE YAKMAK İÇİN EL ELE VERDİ...

Başlatmış olduğu 10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye kampanyası ile başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencilere burs imkânı sağlayan Türk Eğitim Derneği’nin bu anlamlı projesine TED Isparta Koleji İlkokul Okul Aile Birliği olarak destek vermek istedik. Yoğun veli desteği ve her kademeden öğrenci katılımıyla yeni yıl ahşap ürün ve gıda kermesi düzenledik. Beklenenin de üzerinde bir katılımla ve Ortaokul ve Lise Okul Aile Birliğimizin de katkılarıyla bu projeye destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.